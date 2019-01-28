Милота: в зоопарке Ростова-на-Дону в семье игрунок родились два малыша

СЕГОДНЯ 13:21 2019-01-28T13:22:28+03:00

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В семье игрунок пополнение. Как сообщил зоопарк Ростова, на свет появились два малыша. Снимки дитенышей уже появились в Интернете и на официальной странице зоопарка, вызвав умиление у пользователей.

- Пара (новоиспеченные родители - автр) была сформирована зоологами только в прошлом году, когда из Новосибирского зоопарка прибыл самец, - говорится в сообщении. - Малыши родились весом меньше 20 граммов. Первые несколько дней детеныши находились на маме, крепко держась за ее шерсть, сейчас в процесс воспитания малышей вовлечена вся семья: папа и тетушки.

Напомним, игрунка - самая маленькая обезьянка, которая вполне помещается на ладони взрослого человека. Длина примата всего 11-15 см, не считая хвоста (от 17 до 22 см).