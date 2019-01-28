СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-28T14:18:20+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону не будет электричества. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону не будет электричества

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Отключение света в Ростове-на-Дону до 31 января 2019: где и когда. Об этом сообщили энергетики. Речь идет о работах в разных районах города. Известно, что они плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

30 января с 09:00 до 17:00:

- пос. «Северный»; ул .Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74; ул. Симферопольская 21-59, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер. Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул. Мартовицкого 1-69, 2-48.

- ул. Орбитальная 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1-Дет. Сад., 78/2, 80, 82, 82/1, 84, 86, 86/1-Дет. Сад., 88/1, 90; ул. Вселенная 7; ул. Атарбекова 96А

30 января с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 214А, 226-228, 232; пер. Университетский 137-139.

30 января с 13:00 до 18:00:

- ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-74, 46; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 39-117, 46-100; пер. Квартальный 1-9, 2-10; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216-288; ул. Разина 2-54; пер. Силикатный 1-3, 2-6, 8; ул. Ясная 33; пер. Весёлый 2-16, 7-9; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Минераловодская 146; ул. Некрасовская 1-73, 4-74; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 121/10, 126-132, 128А, 132/7, 136; ул. Дальневосточная 1-77, 2-74; ул. Минераловодская 143, 144, 145А, 146А, 163-165; пер. Олимпийский 5-9, 13-15, 16-18, 20-56; ул. Скачкова 1-19, 2-24; ул. Чапаевская 1-75, 20-22, 2-80

30-31 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 205-299; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский.

31 января с 08:00 до 20:00:

- ул. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20; ул. Русская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 74, 106; пер. Старобельский 13-14; просп. Стачки 16; ул. Токарная 19-29, 2-42

31 января с 09:00 до 16:00:

- пер. Университетский 131А, 131Б, 127, 133, 135; ул. Малюгиной 22

31 января с 09:00 до 17:00:

- ул. Алма-Атинская 1/254, 7-29, 2-36; ул. Щаденко 2/256, 2-26; ул. Щорса 1-9, 2-12; ул. Саранская 1-7, 2-10; ул. Минина 2-6; ул. Орбитальная 88/1, 90; ул. Атарбекова 96А.

*По данным Донэнерго.