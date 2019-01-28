В Ростове-на-Дону пенсионер на Daewoo Matiz сбил 79-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-28T14:19:54+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась в минувшее воскресенье, 27 января, у дома № 33 по проспекту Космонавтов (в районе рынка «Квадро»).

- По предварительным данным, в 17:50 водитель Daewoo Matiz 1947 года рождения допустил наезд на пешехода, - рассказали «КП-Ростов» в донской автоинспекции.

Пенсионерку, которая шла по дороге в неустановленном месте, но в зоне видимости перехода, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. По факту ДТП начата проверка.

Напомним, осенью в Ростове-на-Дону в районе рынка "Уют" грузовик насмерть сбил пенсионерку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Несчастная скончалась на месте происшествия до прибытия скорой.

Автоинспекторы Ростовской области призывают пешеходов и водителей строго соблюдать правила дорожного движения.