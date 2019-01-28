Троих жителей Новочеркасска будут судить за сбыт наркотиков из Китая

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-28T14:26:16+03:00

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В Новочеркасске перед судом предстанут трое местных жителей, которых подозревают в сбыте наркотиков. Согласно официальной версии, 20-летние подельники наладили схему торговли запрещенными веществами.

- В ходе предварительного расследования установлено, что с октября 2016 года по ноябрь 2017 года они занимались незаконным оборотом наркотиков на территории Ростовской области, - пояснили в Южной транспортной прокуратуре. - Они получали почтовые отправления из Китая, в которых находились наркотические средства синтетического происхождения, делили на более мелкие партии, а затем размещали в тайники.

Несмотря на конспирацию, сбытчиков удалось вычислить и взять с поличным. Уже во время расследования уголовного дела все они не только признали свою вину, но и попросили рассматривать их дело в особом порядке (без изучение доказательств, что дает надежду обвиняемым на мягкое наказание).