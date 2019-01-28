2019-01-28T14:46:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на улице Менжинского будет ограничено движение

Причина - ремонт конструкций путепровода
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за ремонта путепровода.В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за ремонта путепровода.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Администрация Ростова-на-Дону предупредила водителей об ограничении движения на Менжинского. Причина - проведение капитального ремонта конструкций путепровода. Речь идет об участке в створе площади Курчатова (южная сторона под путепроводом). Ограничение вводится на месяц (с 16 марта по 24 апреля нынешнего года).

Напомним, ранее стало известно, что с 16 февраля на Островского частично запретят движение транспорта. До 16 марта нельзя будет проехать по участку от Горького до Красноармейской. Ограничение связано с монтажом водопровода к жилым домам.

Кроме того, из-за строительства сетей наружного освещения с 12 февраля по 31 мая будет вводиться ограничение на:

- улице 1-й Луговой от Пойменной до 2-й Луговой;

- улице Доватора от здания № 146ж до № 164;

- улице 5-й проезд Доватора;

- улице Шоссейной от дома № 49а до улицы Пойменной;

- улице Пескова от Малиновского до переулка Машиностроительного;

- переулке Машиностроительном от улицы Пескова до проспекта Стачки;

- улице Малиновского от дома № 164 до дома № 228;

- улице Зрелищной от улицы Особенной до Вавилова;

- улице Вавилова от улицы Особенной до Сосновой;

- бульваре Комарова от проспекта Космонавтов до Севанской;

- улице Особенной от Вавилова до Зрелищной.

Водителей просят не забывать о временных мерах и выстраивать маршрут передвижения с учетом объявленных ограничений.

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