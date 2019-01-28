2019-01-28T15:16:32+03:00
Общество

«Вы такая красивая, просто бомбически»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в вечернем платье сразила наповал

Под ее фото - сотни комплиментов
ГОШЕВ Игорь
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Татьяна поделилась с поклонниками тем, как проводит выходные. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Татьяна поделилась с поклонниками тем, как проводит выходные. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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С каждым днем у «Мисс Россия» Татьяны Котовой все больше и больше поклонников. Поводов для этого масса. Во-первых, в своем Инстаграм Татьяна публикует фото одно краше другого. А, во-вторых, часто устраивает диалоги с поклонниками на тему. На этот раз она рассказала, что для артистов выходные - самые настоящие будни.

- Выходные - это самые насыщенные и продуктивные дни для артиста, - подписала она снимок в потрясающем вечернем платье и туфлями в руке. - Столько встреч, концертов и потрясающих эмоций. Хочется из таких дней выжимать по максимум и чтобы они не заканчивались.

kottovakottova
Выходные - это самые насыщенные и продуктивные дни для артиста.
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Поклонники были просто шокированы красотой блондинки. В числе комплиментов «Вы такая красивая, просто бомбически», «Снимок шикарен», «Какой взгляд!» «Туфли огонь!», «Какое шикарное платье», «Красивая ты!», «О боже, вы просто Богиня!» и «Жаркая Леди».

Пост с фото набрал больше тридцати тысяч лайков всего за несколько часов.

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