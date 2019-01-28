В ЮФУ совместно с учеными Чечни разработают программы по арабскому языку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-28T15:18:08+03:00

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На днях важный договор о сотрудничестве был заключен между ведущим вузом Юга России — Южным федеральным университетом, и Чеченским государственным педагогическим университетом.

На встрече присутствовали ректор ЧГПУ Хож-Ахмед Халадов, проректор по научной и международной деятельности вуза Шавади Арсалиев Хаджиев и начальник международного отдела университета Зара Хаджиева. Совместно с врио ректора ЮФУ Инной Шевченко они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. При этом была озвучена особая важность подготовки высококвалифицированных кадров, в числе которых педагоги по русскому языку. Кроме того, Инна Константиновна подчеркнула необходимость развития не только научно-педагогического сотрудничества, но и создания совместных учебных программ по арабскому языку.

Напомним, ЮФУ активно развивает не только внутрироссийское, но и международное направления своей деятельности. Уже заключены соглашения с ведущими вузами страны и мира.