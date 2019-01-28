«Ничего себе! А с виду скромняшка такая»: Пляжные фото пловчихи Юлии Ефимовой разглядели поклонники

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-28T15:33:58+03:00

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Годость российского плавания - пловчиха Юлия Ефимова из гоода Вологодонска Ростовской области, судя по геолокации в ее Инстаграм, сейчас находится в Калифорнии. При этом Ефимова опубликовала просто сногшибательные фото в купальнике на местном пляже. Их она назвала скромно: «Пляжный день». От увиденного народ, казалось, просто потерял дар речи.

pryanya93 Beach day

А после стал одаривать звезду плавания многочисленными комплиментами. В числе них: «Богиня нашего плавания», «Красавица ты наша», «Космос», «Я бы женился», «Одна из самых удачных ваших фотографий» и «Хороша, чертовка».

А когда поклонники разглядели сторис спортсменки, то и вовсе не могли удержать восторга.

- Юлечка, ничего себе, а с виду скромняшка такая, - написал один из Интернет-пользователей.

- Юлечка, вы удивительны! Вы прекрасны», - вторит ему другой.

Вид в купальнике впечатлил многих фанатов спортсменки. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Но были и те, кто попытался вернуть спортсменку к будням: «Ощущение, что больше недели в одном месте вы не задерживаетесь. А тренировки когда?». К слову, миллионы поклонников по всему миру мечтают снова увидеть Юлию Ефимову на дорожке. Ведь каждое ее появление там - медаль в копилку сборной нашей страны.