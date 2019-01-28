«А ну, подать мне другое кресло!»: Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург
В международном аэропорту «Платов» 29-летнего авиадебошира сняли с рейса Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург.
- Мужчина был пьян и отказался занять свое место, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - В связи с неадекватным поведением пассажира экипажу пришлось вызвать наряд полиции: командир воздушного судна решил отстранить его полета.
Очевидцы рассказывали, что парень возомнил себя неким «начальником большого ранга» или «хозяином мира» и требовал поменять ему кресло — якобы ему полагалось место получше.
В итоге — хулигана скрутили прибывшие стражи порядка и препроводили его в наручниках в линейное отделение МВД, дислоцированное в «Платове». В отношении него составили административные протоколы, суд должен определить степень наказания, а оно может быть до 15 суток ареста.