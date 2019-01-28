В День города впервые одновременно во всех парках прозвучит гимн Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-28T17:24:09+03:00

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В нынешнем году Ростов-на-Дону отмечает юбилей – 270 лет. Как сообщили в администрации города, где прошло большое совещание, подготовка к празднованию уже началась. Центральными днями станут 12-15 сентября.

- На эти дни традиционно запланирована основная часть всех мероприятий, - рассказали в администрации города. - В этом году впервые на всех площадках, парках, районных местах проведения празднования одновременно прозвучит гимн Ростова-на-Дону.

В администрации города говорят, что при подготовке плана мероприятий было учтено, то, что 2019-й объявлен всероссийским Годом театра, а также Годом народного творчества (на территории донского региона). А еще для создания праздничной атмосферы будет разработана единая концепция комплексного оформления.