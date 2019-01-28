«Имплант не мерзнет?»: Поклонник заподозрил звезду Playboy Марию Лиман в увеличении груди
На днях звезда Playboy Мария Лиман отпраздновала свое 25-летие. Начало праздника запомнилось красавице катанием на сноуборде - такой подарок модели сделала ее подруга, а закончился вечер в ночном клубе в компании близких друзей. Однако многие поклонники поспешили поздравить Марию через Интернет, оставив сотни пожеланий в ее Инстаграм.
Красавица поблагодарила всех, кто вспомнил про нее, пожелал счастья, удачи и любви. Свою благодарность Мария проиллюстрировала снимком в кофточке с глубоким декольте.
Подписчики не могли пройти мимо такой красоты.
- Ах этот разрезик, - написал один из них.
- Красивый ну очень красивый вид! - добавил другой.
- Имплант не мерзнет? Или это настоящие? - поинтереовался у модели с роскошными формами третий.
Правда его вопрос Мария оставила без ответа.
Кстати, были и те, кто напомнил: сердце девушки свободно. Правда, при этом процитировал якобы ее слова: «Ищу парня с норм внешностью и одним миллион рублей минимум в месяц». Вряд ли большинство поклонников Марии подойдут под эту характеристику.