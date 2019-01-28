2019-01-28T16:14:03+03:00
Общество

«Имплант не мерзнет?»: Поклонник заподозрил звезду Playboy Марию Лиман в увеличении груди

Красавица поблагодарил всех за поздравления с днем рождения в блузе с глубоким декольте
ГОШЕВ Игорь
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На днях звезда Playboy Мария Лиман отпраздновала свое 25-летие. Фото: Инстаграм Марии Лиман.На днях звезда Playboy Мария Лиман отпраздновала свое 25-летие. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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На днях звезда Playboy Мария Лиман отпраздновала свое 25-летие. Начало праздника запомнилось красавице катанием на сноуборде - такой подарок модели сделала ее подруга, а закончился вечер в ночном клубе в компании близких друзей. Однако многие поклонники поспешили поздравить Марию через Интернет, оставив сотни пожеланий в ее Инстаграм.

Красавица поблагодарила всех, кто вспомнил про нее, пожелал счастья, удачи и любви. Свою благодарность Мария проиллюстрировала снимком в кофточке с глубоким декольте.

Подписчики не могли пройти мимо такой красоты.

- Ах этот разрезик, - написал один из них.

- Красивый ну очень красивый вид! - добавил другой.

liman_marialiman_maria
Всем спасибо огромное за поздравление
9233 отметок «Нравится»161 комментариевInstagram

- Имплант не мерзнет? Или это настоящие? - поинтереовался у модели с роскошными формами третий.

Правда его вопрос Мария оставила без ответа.

Кстати, были и те, кто напомнил: сердце девушки свободно. Правда, при этом процитировал якобы ее слова: «Ищу парня с норм внешностью и одним миллион рублей минимум в месяц». Вряд ли большинство поклонников Марии подойдут под эту характеристику.

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