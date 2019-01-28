В Ростове-на-Дону разыскивают водителя, который скрылся, сбив пешехода на зебре

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-28T17:14:33+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции устанавливают водителя, который на Комарова (Ворошиловский район) сбил пешехода. Дорожное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 27 января, около девяти часов вечера.

- Водитель неустановленной машины совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, шел по регулируемому переходу, - рассказали в правоохранительных органах. - Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Напомним, накануне, 27 января, возле рынка «Квадро» иномарка сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.