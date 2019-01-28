ЮФУ требует полного исключения маньяка Чикатило из списков известных выпускников Ростовского госуниверситета

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-28T17:22:14+03:00

Ранее Google переместил серийного убийцу, окончившего в свое время филфак РГУ, из выдающихся выпускников в просто «известные»

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Южный федеральный университет, как правопреемник Ростовского госуниверситета, не удовлетворен решением поисковой системы Google о «понижении» статуса маньяка Андрея Чикатило, на счету которых более полусотни жертв, из числа «выдающихся» выпускников в разряд просто «известных».

- Имя серийного убийцы не может находиться в списке известных выпускников нашего университета, - заявили «Комсомольской правде» в вузе. - Мы настаиваем на необходимости полного исключения имени серийного убийцы из списка «известных выпускников» университета. Наш вуз по праву гордится своими выдающимися выпускниками, среди которых: русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын; советский и российский химик, академик РАН Владимир Минкин; российский государственный и политический деятель, один из авторов современной Конституции России Сергей Шахрай и многие-многие другие. В стенах университета, на кафедре юрфака, трудился знаменитый психиатр, профессор Александр Бухановский, стараниями которого был составлен психологический портрет Чикатило, что во многом поспособствовало поиску и задержанию опасного преступника.

Скандальная история с причислением маньяка Чикатило, который, к слову, действительно в свое время окончил филологический факультет РГУ, в список «выдающихся выпускников», напомним, закрутилась в августе прошлого года: пользователи соцсетей обратили внимание на этот факт при введении в поисковой строке Google названия вуза.

Агрегатор, выдавая короткую аннотацию в статье из Википедии, автоматически делал подборку имен, связанных с университетом, и Чикатило фигурировал там наряду с писателем Солженицыным, телеведущей Викторией Лопыревой, судьей КС РФ Николаем Бондарем и ученым-математиком Виктором Глушковым.

После того, как вуз отправил в течение полугода целую серию запросов в адрес корпорации Google, там, наконец, приняли решение подкорректировать ситуацию: слово «выдающиеся» убрали совсем, заменив его на «известные». И теперь имя маньяка соседствует среди пятерки известных выпускников с писателем Солженицыным, одним из авторов современной Конституции РФ Сергеем Шахраем, бывшим главой Абхазии Александром Анквабом и создателем антибиотиков в СССР Зинаидой Ермольевой.