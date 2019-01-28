У жителя Азова нашли почти 2 кг «травки»

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-28T18:16:16+03:00

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В Азове под следствием оказался местный житель, которого считают причастным к приготовлению и хранению наркотиков. Согласно официальным данным, во время обыска в доме, где он проживал, нашли почти 2 кг марихуаны.

- Обратились жители города, которые предположили, что их сосед причастен к незаконному обороту наркотиков, - рассказали стражи порядка. - Было решено проверить информацию и провести обыск.

Сам хозяин отрицать свою вину не стал. Он признался, что коноплю собрал прошлым летом для собственного употребления. В отношении него уже возбудили уголовное дело, азовчанину грозит серьезный срок - лишение свободы до десяти лет. В данный момент оперуполномоченные проверяют причастность мужчины к совершению иных преступлений.