2019-01-28T18:55:12+03:00
Происшествия

В Ростове задержали мошенника, который обещал помощь в получении водительских прав за деньги

Теперь мужчина фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стражи порядка сообщили о задержании подозреваемого в мошенничестве. На данный момент доказана его причастность к одному эпизоду, не исключено, что на его счету серия аналогичных преступлений, просто сами потерпевшие не спешат подавать заявление.

- Злоумышленник предложил знакомому помощь в получении водительских прав, - рассказали подробности в правоохранительных органах. - Свои услуги он оценил в 40 тысяч рублей, а получив деньги, перестал выходить на связь.

Когда ростовчанин понял, что его обманули, он написал заявление в полицию. Оперативники нашли обманщика. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Если вина 54-летнего мужчины будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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