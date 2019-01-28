В Ростове задержали мошенника, который обещал помощь в получении водительских прав за деньги

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-28T18:55:12+03:00

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Стражи порядка сообщили о задержании подозреваемого в мошенничестве. На данный момент доказана его причастность к одному эпизоду, не исключено, что на его счету серия аналогичных преступлений, просто сами потерпевшие не спешат подавать заявление.

- Злоумышленник предложил знакомому помощь в получении водительских прав, - рассказали подробности в правоохранительных органах. - Свои услуги он оценил в 40 тысяч рублей, а получив деньги, перестал выходить на связь.

Когда ростовчанин понял, что его обманули, он написал заявление в полицию. Оперативники нашли обманщика. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Если вина 54-летнего мужчины будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.