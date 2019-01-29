2019-01-29T10:14:59+03:00
Звезды

Человек-мем: рэпер Баста примерил образ Ждуна

Гастроли а Америке снова побудили Васю Вакуленко примерять новые образы
Илья БОГОМОЛОВ
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Иногда даже неугомонному Басте нужно остановиться и подождать.Иногда даже неугомонному Басте нужно остановиться и подождать.
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Рэпер Баста, который сейчас гастролирует по Америке, выложил в Instagram фотографию, где он сидит в прачечной в шляпе и черных очках и, сложив руки, чего-то ждет (возможно, когда постираются его вещи). В этом образе артист из Ростова-на-Дону стал похож на известного персонажа из Интернета - Ждуна. А чтобы снимок набрал больше лайков, рядом со звездой в "фотошопе" посадили другой сетевой мем - Упоротую лису.

- Лиса Алиса и кот Бастилио, - стали комментировать подписчики Васи Вакуленко.

bastaakanogganobastaakanoggano
Жду
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- Ждут альбом N1NT3ND0 (другой творческий псевдоним Василия, - прим. авт.), - написал блогер и соведущий Басты Kyivstoner.

Многие поклонники рэпера согласились с ним и стали требовать новый альбом. Добавим, что у N1NT3ND0 вышла всего одна пластинка, тогда как у Басты уже пять и у НоГГано - три.

Напомним, год назад, во время такого же тура по США, Василий примерил на себя образ Супермена - прошелся по улице в костюме легендарного персонажа комиксов.

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