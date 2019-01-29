В Ростовской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-29T10:30:30+03:00

Однако об эпидемии медики пока не говорят

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Сразу в нескольких регионах России бушует грипп, в том смысле что эпидемические пороги - они складываются с учетом многолетних показателей для каждой конкретной недели года, превышены. В большинстве случаев болеют дети и подростки.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, эпидемия гриппа пока не коснулась нашего региона. Однако заболеваемость растет. Виной тому - переменчивая погода с плюса на минус и обратно. Так, по последним данным, на Дону к врачам с жалобами на высокую температуру, кашель, боль в горле, насморк обратились свыше 14 тысяч человек. В Ростове-на-Дону из них - более четырех тысяч. Эпидемические пороги ниже на четверть.

Однако число заболевших гриппом также увеличено. Анализы пациентов были отправлены в специализированную лабораторию, специалисты которой сделали вывод о 46 заболевших. Среди них лидирует, так называемый «свиной грипп» - его штамм был найден в 54,3 процента случаев, на втором месте с небольшим отрывом «гонконгский» - штамм А(Н3N2) – 43,5 процента и вирус гриппа типа В.

Медики призывают дончан серьезно относиться к своему здоровью.

В частности, в первые три-четыре дня болезни человек наиболее опасен для окружающих. Вирус передается воздушно-капельным путем, а во внешней среде живет до восьми часов. Он погибает, в том числе, под воздействием дезинфицирующих средств, поэтому важно делать регулярную влажную уборку дома.

А еще ни в коем случае не заниматься самолечением: при подъеме температуры и других признаках заболевания нужно срочно обращаться к врачам. Основная опасность гриппа - его осложнения, они развиваются молниеносно и могут привести к летальному исходу.

ВАЖНО

Как не заболеть

- Важно соблюдать «респираторный этикет». Стараться, по возможности, держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии примерно один метр.

- Тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным поверхностям).

- Регулярно проветривайте помещения вашего жилого дома или офиса, но в тоже время избегайте сквозняков.

- Важно спать достаточное количество времени, правильно питаться и сохранять физическую активность.

- Если вы ухаживаете за больным человеком, необходимо надевать маску, после чего незамедлительно ее утилизировать маску и тщательномыть руки.

- Вести здоровый образ жизни.