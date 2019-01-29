2019-01-29T10:42:07+03:00
Общество

В Шахтах пропала 57-летняя женщина

Пенсионерка Светлана Выборная вышла из дома и не вернулась
Ольга ГОПАЛО
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Пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Фото: Лиза Алерт Юг.Пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В городе Шахты Ростовской области в розыск объявлена 57-летняя женщина. Светлана Выборная пропала в воскресенье, 27 января. В тот день она вышла из своего дома, который расположен на лице Березовой, а вот обратно уже не вернлась. О том, где она может находиться, не знают ни близкие, ни родные.

- В тот день она была одета в вязаную серо-бордовую юбку, серый пуховик до колена, вязаную сиреневую шапку и черные сапоги, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост женщины 155-160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серые.

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде, а, если вам что-то известно о местонахождении Светланы Алексеевны, позвонить по номерам телефонов, указанных ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

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