В Ростовской области 25 тысяч сельских пенсионеров получили прибавку к пенсии

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-29T10:57:20+03:00

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Прибавку к пенсии получат с этого года несколько тысяч сельских пенсионеров. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда по Ростовской области. Известно, что таковых на Дону проживает порядка 25 тысяч человек. Правда, речь идет только о тех из них, кто официально не работает. Кроме того, у них должен быть стаж - не менее трех десятков лет, работы в сельском хозяйстве. А засчитывается не любая работа, а только на определенном производстве - растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, а также работа в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах, в артелях до 1 января 1992 года.

- С 1 января 2019 года страховые пенсии по старости или инвалидности увеличились не только за счет ежегодной индексации, но и благодаря 25-процентной надбавке к фиксированной выплате, - добавили в Пенсионном фонде региона. - В Ростовской области такую дополнительную материальную поддержку получили 25 тысяч пенсионеров. А средний размер надбавки составил 1,3 тысячи рублей в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 667 рублей в месяц.

Для того, чтобы получать надбавку специально какого-то заявления писать не надо. Чиновники должны это сделать до 1 сентября этого года. При этом доплата придет, начиная с 1 января текущего года. Если же пенсионер придет за перерасчетом после 31 декабря этого года, тогда он будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

АЛЛО!

В случае возникновения вопросов по теме надбавки к пенсии селян можно обращаться на телефон горячей линии: 8 (863) 306-10-20.