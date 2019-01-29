2019-01-29T11:06:57+03:00
Общество

В Ростовской области будут стерилизовать и кастрировать животных со скидкой

В Ростовской области будут стерилизовать и кастрировать животных со скидкой
Ольга ГОПАЛО
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Операция будет стоить на треть дешевле.Операция будет стоить на треть дешевле.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Желающиесэкономить и сделать операцию по стерилизации или кастрации своему животному дешевле, могут это сделать в ближайший четверг, 31 января. В некоторых клиниках Ростова-на-Дону и области (список см. ниже, - прим автр.) пройдет акция, где такая процедура будет стоить на треть меньше.

Правда, прием будет вестись только по предварительной записи, поэтому время записаться и еще есть. Как рассказали в Управлении ветеринарии региона, в прошлом году врачи-ветеринары, благодаря такой акции прооперировали 270 кошек и собак. В ведомстве напомнили, что стерилизация домашних животных - это не жестокость, а необходимая мера.

- Животные от природы созданы производить потомство с «запасом» на выживание, - говорят в Управлении. - Хозяев на всех рожденных котят и щенков не хватает. И в 90 процентах случаев их ждет участь быть выброшенными на улицу, а после - голодная и мучительная смерть. Поэтому лучше выбрать более безобидный способ стерилизацию.

КОНКРЕТНО

Где можно сделать операцию мурлыке со скидкой

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, 21, тел. (863) 270-03-93;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49.

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