2019-01-29T11:45:03+03:00
Общество

Магистратура, стажировки и программы на английском: Сразу несколько направлений привлекают иностранных студентов в ЮФУ

Об этом стало известно на встрече врио ректора и представителей Китая, Индонезии, Вьетнама, Ирака и Армении
Ольга КУБЫШЕВА
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Магистратура, стажировки и программы на английском: Сразу несколько направлений привлекают иностранных студентов в ЮФУМагистратура, стажировки и программы на английском: Сразу несколько направлений привлекают иностранных студентов в ЮФУФото: Ольга КУБЫШЕВА
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Южный федеральный университет с каждым годом становится все более привлекательным, в том числе и для иностранных студентов. Об этом было озвучено на встрече врио ректора ЮФУ Инны Шевченко с международными послами из числа обучающихся в вузе. Среди них представители таких стран как Вьетнам, Индонезия, Китай, Ирак и Армения. В числе прочих вопросов участники обсудили нюансы рекрутинга иностранных обучающихся в университет, планы по продвижению ЮФУ, текущие мероприятия, а также те, которые планируются на перспективу.

Так же студенты-иностранцы рассказали о своих предложениях, которые бы учитывали специфику набора в их странах. А еще отметили интерес своих соотечественников к магистерским программам ЮФУ, получению квот на стажировки, летним и зимним школам, и, конечно же, программам на английском языке.

КОНКРЕТНО

На встречи присутствовали:

Нгуен Куанг Хюи, Вьетнам

Напитупулу Дики Исраел, Индонезия

Асланян Мария, Армения

Сун Чэньси, Китай

Шайеа Гассан Али Хамад, Ирак

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