Под Ростовом во время пожара пострадала 27-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-29T11:51:38+03:00

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Под Ростовом во время пожара пострадала девушка. Как сообщили в региональной службе спасения, информация о пожаре в частном доме СНТ «Строитель СКВО» (Мясниковский район) поступила около восьми утра 29 января. На место выехали сразу несколько расчетов.

- В 8:15 удалось локализовать огонь на площади 40 квадратных метров, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Была обнаружена пострадавшая, которую передали скорой.

По предварительным данным, состояние девушки тяжелое, она была доставлена в реанимацию. Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели, которые выясняют причину случившегося.