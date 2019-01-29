2019-01-29T13:56:12+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону после аварии иномарку отбросило на остановку, где стояла девушка

В больницу доставили двух пострадавших
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место происшествияМесто происшествияФото: Областной УГИБДД
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В Ростове-на-Дону разыскивают водителя Kia, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию в центре города.

- 27 января около 22:00 водитель Kia не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford, который находился у края проезжей части, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - После удара Kia отбросило на остановочный комплекс, где находился пешеход (девушке 21 год).

Сразу после ДТП пострадавшую ростовчанку доставили в больницу, за медицинской помощью также обратился 32-летний мужчина, сидевший за рулем Ford, а предварительный виновник аварии сбежал с места ДТП, бросив автомобиль.

По факту аварии уже начата проверка, автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.

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