В центре Ростова-на-Дону после аварии иномарку отбросило на остановку, где стояла девушка

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-29T13:56:12+03:00

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В Ростове-на-Дону разыскивают водителя Kia, который, по предварительным данным, спровоцировал аварию в центре города.

- 27 января около 22:00 водитель Kia не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford, который находился у края проезжей части, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - После удара Kia отбросило на остановочный комплекс, где находился пешеход (девушке 21 год).

Сразу после ДТП пострадавшую ростовчанку доставили в больницу, за медицинской помощью также обратился 32-летний мужчина, сидевший за рулем Ford, а предварительный виновник аварии сбежал с места ДТП, бросив автомобиль.

По факту аварии уже начата проверка, автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия.