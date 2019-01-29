2019-01-29T15:16:03+03:00
Политика

Спикер ЗС РО Александр Ищенко переизбран секретарем регионального отделения «Единой России»

А в самом политсовете произошли изменения
Александр СТЕПАНОВ
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Ищенко вновь занял пост главы региональных единороссов на пять лет. Фото: пресс-служба ЗС РО.Ищенко вновь занял пост главы региональных единороссов на пять лет. Фото: пресс-служба ЗС РО.
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Спикер донского парламента и член Генсовета «Единой России» Александр Ищенко переизбран секретарем Ростовского регионального отделения партии. Такое решение приняли в ходе тайного голосования делегаты областной партийной конференции 29 января.

По словам самого Ищенко, необходимость досрочного избрания руководящих органов (кроме секретаря выбирали также политсовет и его президиум) возникла в связи с решениями декабрьского съезда партии.

- Это нормальный рабочий процесс: партия обновляется исходя из ее актуальных приоритетов, - заявил председатель ЗС РО. - Одной из таких задач, например, является мониторинг нацпроектов.

Следует при этом отметить, что состав регионального политсовета претерпел изменения. В него вошли министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин, известная гандболистка Галина Мехдиева, главврач Областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, донской бизнес-омбудсмен Олег Дереза, ректор медуниверситета Сергей Шлык и др.

Добавим, что секретарь и руководящие органы донского отделения «Единой России» были избраны на пять лет — если, конечно, опять не возникнет какой-либо причины для досрочных перевыборов (в 2016-м, к примеру, Ищенко путем такого же голосования уже избирался на пост главы областных единороссов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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