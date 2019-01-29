2019-01-29T16:54:22+03:00
Общество

«Царица!»: Поклонники обсуждают постройневшие ноги Виктории Лопыревой

Красавица опубликовала фото в откровенном платье
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала фото в откровенном платье. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица опубликовала фото в откровенном платье. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Виктория Лопырева не даром носит негласный титул самой сексуальной блондинки России. Своими фото модель подчеркивает - красивой можно быть в любом жизненном периоде, даже на последних сроках беременности. Доказательством этому служит снимок белокурой красотки в откровенном изумрудном платье. Подписчики не смогли удержаться от комплиментов: «Царица!», «Ох эта кокетка», «Очень красивая!», «Прекрасная будущая мамочка» и «Какая очаровательная стойка».

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Однако нашлись те, кто до сих пор упрекает Викторию в том, что она якобы разбила чужую семью. Но после таки сообщений от хейтеров истинные фанаты модели колко отвечают на все выпады и желают Виктории счастья.

Напомним, Виктория Лопырева стала самой красивой россиянкой на конкурсе "Мисс Россия" в 2003 году, поле чего ее карьера стала развиваться с головокружительной силой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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