«Огонь, Танечка!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала пляжное фото

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-29T17:05:24+03:00

И пригласила поклонников на Мальдивы

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Небывалый ажиотаж на странице «Мисс Росия» Татьяны Котовой. Причина - белоснежный купальник, который продемонстрировала модель и певица своим поклонникам.

Мимо такой красоты мало кто смог пройти мимо, чтобы не оставить комментарий: «Ваша фигура безупречна», «Крутое фото», «Прекрасно выглядите» и «Огонь, Танечка!».

kottova Вот и заканчивается январь - время для запаха какао, глинтвейнов, ванильных свеч и мандаринов.

Кроме того, звезда предложила своим подписчикам принять участие в конкурсе, главный приз в котором - поездка на Мальдивы. Для этого им нужно снять видео на ее новую песню «Мандарины», главное условие - в кадре должен присутствовать отправитель.

- Конкурс творческий, участников единицы, поэтому шансы очень высокие! Выбирать победителя будем честно и справедливо после 31 января всей командой, без генератора случайных чисел, - обнадежила красотка.

ИСТОЧНИК KP.RU