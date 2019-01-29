«Огонь, Танечка!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала пляжное фото
Небывалый ажиотаж на странице «Мисс Росия» Татьяны Котовой. Причина - белоснежный купальник, который продемонстрировала модель и певица своим поклонникам.
Мимо такой красоты мало кто смог пройти мимо, чтобы не оставить комментарий: «Ваша фигура безупречна», «Крутое фото», «Прекрасно выглядите» и «Огонь, Танечка!».
Кроме того, звезда предложила своим подписчикам принять участие в конкурсе, главный приз в котором - поездка на Мальдивы. Для этого им нужно снять видео на ее новую песню «Мандарины», главное условие - в кадре должен присутствовать отправитель.
- Конкурс творческий, участников единицы, поэтому шансы очень высокие! Выбирать победителя будем честно и справедливо после 31 января всей командой, без генератора случайных чисел, - обнадежила красотка.
ИСТОЧНИК KP.RU