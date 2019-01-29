Футболист Дмитрий Тарасов поздравил третью жену с годовщиной венчания

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-29T17:18:29+03:00

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«Личное-не публичное» - так назвали поклонники диалог футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и его третей супруги - модели из Ростовской области Анастасии. Год назад пара обвенчалась в столице, после чего последовал роскошный банкет в одном из самых презентабельных ресторанов. Через несколько месяцев молодая модель родила мужу дочь. Для Дмитрия это второй ребенок и третий по счету брак. Правда, венчался в церкви он впервые.

- Моя родная! Поздравляю тебя с нашим серьезным, душевным и светлым праздником - С годовщиной венчания! - написал футболист. - Я очень тебя люблю и ценю этот день, который считаю самым важным в истории нашей семьи! Сделаю все, чтобы ты была такая же счастливая! Оставайся такой же любящей, заботливой и ласковой!

Супруга не осталась в долгу и ответила на трогательный пост видео, которое подписала:

- Спасибо тебе за то, что ты для меня самый затейливый, заботливый, преданный, семейный, настоящий и лучший мужчина! Мой любимый, друг, товарищ и учитель. Всегда и везде вместе и пусть так будет всю нашу совместную, благословленную свыше, жизнь!

В общей сложности, оба поста набрали почти 70 тысяч комментариев.

Поклонники пары желают им искреннего счастья.

kostenko.94 Год назад у нас было Венчание и празднование Дня Свадьбы

ИСТОЧНИК KP.RU