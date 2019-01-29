2019-01-29T17:28:33+03:00
Общество

«Совершенству во плоти нет предела»: Фанаты обсуждают фото в нижнем белье «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

Красавица порассуждала на тему откровенных снимков
ГОШЕВ Игорь
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Модель из Ростова-на-Дону балует поклонников своими позитивными снимками. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Модель из Ростова-на-Дону балует поклонников своими позитивными снимками. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в своем Инстаграм порассуждала на тему эротических снимков, проиллюстрировав их откровенным фото в нижнем белье.

- Откровенные снимки для меня делятся на пошлые и завораживающие, написала Валентина в своем Инстаграм. - Ко второму типу я отношу свои. Я восхищаюсь красивыми женщинами, которые следят за собой, имеют вкус и при этом хоть чуточку наделены интеллектуальными способностями. Они вдохновляют меня: помнить то, что я тоже могу. Порой, имея плохое настроение, говорю фразу: «какая я жирная», закусывая это шоколадом. Потом могу даже поплакать после того, как вижу печальный результат, этих гастрономических вечеров. В этот момент стараюсь просто отвлечься, листая ленту. Натыкаясь на бодипозитивный пост, успокаиваюсь, понимаю что все пройдет и я опять смогу наслаждаться собой. Столько красоты в этом мире, они могут... И у меня получится!

rasulova_valentinarasulova_valentina
Откровенные снимки
1938 отметок «Нравится»68 комментариевInstagram

Один из поклонников не удержался от комплимента к фото: «Совершенству во плоти нет предела. Или еще один: «Мне тоже нравится красивая и не пошлая эротика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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