«Совершенству во плоти нет предела»: Фанаты обсуждают фото в нижнем белье «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-29T17:28:33+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в своем Инстаграм порассуждала на тему эротических снимков, проиллюстрировав их откровенным фото в нижнем белье.

- Откровенные снимки для меня делятся на пошлые и завораживающие, написала Валентина в своем Инстаграм. - Ко второму типу я отношу свои. Я восхищаюсь красивыми женщинами, которые следят за собой, имеют вкус и при этом хоть чуточку наделены интеллектуальными способностями. Они вдохновляют меня: помнить то, что я тоже могу. Порой, имея плохое настроение, говорю фразу: «какая я жирная», закусывая это шоколадом. Потом могу даже поплакать после того, как вижу печальный результат, этих гастрономических вечеров. В этот момент стараюсь просто отвлечься, листая ленту. Натыкаясь на бодипозитивный пост, успокаиваюсь, понимаю что все пройдет и я опять смогу наслаждаться собой. Столько красоты в этом мире, они могут... И у меня получится!

rasulova_valentina Откровенные снимки

Один из поклонников не удержался от комплимента к фото: «Совершенству во плоти нет предела. Или еще один: «Мне тоже нравится красивая и не пошлая эротика».

ИСТОЧНИК KP.RU