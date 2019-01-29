2019-01-29T17:46:31+03:00
Общество

Найди 10 отличий: Пловчиха Юлия Ефимова и звезда Playboy Мария Лиман опубликовали одинаковые фото

Поклонникам понравились оба
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Спортсменка Юлия Ефимова (слева) и модель Мария Лиман. Фото: Инстаграм красавиц.Спортсменка Юлия Ефимова (слева) и модель Мария Лиман. Фото: Инстаграм красавиц.
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Увлечение красавиц Инстаграм стало привычным занятием. Практически каждый день многие из них публикуют фото - кто из повседневной жизни, кто на отдыхе, а кто просто студийные кадры и свои рассуждения на тему доброго-вечного.

На этот раз поводом для разговоров в Сети стали две схожие фотографии девушек модельной внешности. Правда, одна из них действующая спортсменка - это лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области.

А вот другая ее землячка - ростовчанка Мария Лиман, которая несколько лет назад снялась в популярном журнале Playboy. С тех пор у нее нет отбоя от предложений - съемок в телепередачах, кино и ток-шоу.

Снимок под условным названием "вид сзади" позволил подписчикам увидеть обеих барышень, так сказать во всей красе. Так, Юлия Ефимова призналась, что в погоне за красивым кадром со стороны может выглядеть и так. Фото она поместила в сторис своего микроблога.

Юлия Ефимова призналась, что в погоне за красивым кадром со стороны может выглядеть и так. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Юлия Ефимова призналась, что в погоне за красивым кадром со стороны может выглядеть и так. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

А вот у Лиман на тот же ракурс похожее объяснение - девушка тоже любуется пейзажем за окном, но заснеженным.

liman_marialiman_maria
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ИСТОЧНИК KP.RU

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