Найди 10 отличий: Пловчиха Юлия Ефимова и звезда Playboy Мария Лиман опубликовали одинаковые фото
Увлечение красавиц Инстаграм стало привычным занятием. Практически каждый день многие из них публикуют фото - кто из повседневной жизни, кто на отдыхе, а кто просто студийные кадры и свои рассуждения на тему доброго-вечного.
На этот раз поводом для разговоров в Сети стали две схожие фотографии девушек модельной внешности. Правда, одна из них действующая спортсменка - это лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области.
А вот другая ее землячка - ростовчанка Мария Лиман, которая несколько лет назад снялась в популярном журнале Playboy. С тех пор у нее нет отбоя от предложений - съемок в телепередачах, кино и ток-шоу.
Снимок под условным названием "вид сзади" позволил подписчикам увидеть обеих барышень, так сказать во всей красе. Так, Юлия Ефимова призналась, что в погоне за красивым кадром со стороны может выглядеть и так. Фото она поместила в сторис своего микроблога.
Юлия Ефимова призналась, что в погоне за красивым кадром со стороны может выглядеть и так. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
А вот у Лиман на тот же ракурс похожее объяснение - девушка тоже любуется пейзажем за окном, но заснеженным.
ИСТОЧНИК KP.RU