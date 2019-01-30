2019-01-30T10:25:12+03:00
Общество

В 2019 году на дорожную разметку в Ростове-на-Дону потратят 92 миллиона рублей

Деньги выделяет городской бюджет
Илья БОГОМОЛОВ
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Дорожную разметку обновляют каждый год. Фото из группы ВК "Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону".Дорожную разметку обновляют каждый год. Фото из группы ВК "Это Ростов! Типичный Ростов-на-Дону".
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На сайте госзакупок прошел электронный аукцион на контракт по нанесению дорожной разметки в Ростове-на-Дону. И сумма у него была немаленькая - 91 999 561 рубль. Согласно документу, подрядчику требуется нарисовать на улицах осевые линии, "островки безопасности", "зебры" и прочие элементы. Работать придется термопластиком, холодным пластиком и краской со светоотражающими вставками. Также в заказ входит установка множества дорожных знаков. Деньги выделит городской бюджет.

На всю работу у подрядчика, которого уже выбрали, имеется целый год. Улицы нужно обновить до 31 декабря.

Ранее в администрации города сообщали, что в 2019 году на ремонт дорог выделено 546 869 тысяч рублей. В программу включено 19 объектов, общей протяженностью в 23,816 километра и площадью в 267,886 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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