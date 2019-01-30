2019-01-30T11:17:20+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в горящем частом доме погиб человек

ЧП произошло в дачном товариществе, где половина улиц перекрыта шлагбаумами
Илья БОГОМОЛОВ
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Дом сгорел полностью. Стоп-кадр из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Дом сгорел полностью. Стоп-кадр из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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29 января на окраине Ростова произошел пожар, который вызвал переполох в социальных сетях. Горел жилой дом в частном секторе недалеко от Северного кладбища (дачное товарищество "Импульс"). Местные жители отметили, что спасатели приехали не сразу, так как многие улицы в этом районе перекрыты шлагбаумами. В итоге на месте работали шесть машин экстренной службы, но здание выгорело полностью.

- В 14:02 на улице Добрая произошел пожар в одноэтажном частном доме с мансардой, повреждены дом и хозяйственная постройка на площади в 110 квадратных метров. Локализация в 15:41, ликвидация в 16:03, - передает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Спасатели также сообщили, что в пожаре погиб человек. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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