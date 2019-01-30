2019-01-30T11:27:30+03:00
Общество

Дельфийские игры России 2019 Ростов-на-Дону: планируется привлечь 500 добровольцев

Выясняем, где идет отбор и подготовка волонтеров в Ростове-на-Дону на Дельфийские игры России 2019
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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Дельфийские игры России 2019 Ростов-на-Дону: планируется привлечь 500 волонтеров. Об этом рассказали в Донском государственном техническом университете, который займется отбором, подготовкой и обучением добровольцев для высшего форума искусств.

Известно, что XVIII молодежные Игры пройдут с 19 по 24 апреля.

- Это комплексные соревнования молодых профессионалов, - озвучили в ДГТУ. - В настоящее время состязания проводятся по 29 направлениям - народным, классическим и современным номинациям - фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и прочее.

Планируется, что в Играх примут участие более двух тысяч человек со всей России.

Добровольцам же предстоит сопровождать делегации, гостей и жюри, помогать в решении логистических задач, а также работать в штабе, на площадках проведения номинаций, в пресс-центре и пр.

Как сообщили в ДГТУ, на участие в качестве волонтера Дельфийских игр может подать заявку любой желающий в возрасте от 18 лет. Они будут приниматься, начиная с 30 января.

КОНКРЕТНО

Регистрация волонтеров будет проходить на платформе: добровольцыроссии.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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