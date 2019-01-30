Так и не прокатился: В Ростове-на-Дону приставы забрали у мужчины иномарку, которую он только что купил

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-30T12:41:40+03:00

Оказалось, что машина была в залоге у банке

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Не долго радовался своей покупке житель города Ростова-на-Дону. На одном из Интернет-сайтов мужчина увидел объявление о продаже автомобиля Ford Focus. Машина ему приглянулась, и он на месте заключил с продавцом сделку купли-продажи.

Вот только, когда отправился в МРЭО регистрировать иномарку, то выяснились неприятные подробности. Оказалось, что автомобиль находится в залоге у банка. А значит - подлежит конфискации, такое решение позже вынес суд.

В итоге, стражам порядка удалось отыскать нерадивого продавца. Им оказался 39-летний житель города Шахты. Он уже имеет за плечами судимость.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В настоящее время предприимчивый продавец находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU