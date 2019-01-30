2019-01-30T12:54:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону маршрут 98 продлили до ЖК «Красный Аксай»

Теперь он будет ездить дальше
ГОШЕВ Игорь
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В Ростове-на-Дону длительность одного из городских маршрутов будет увеличена.В Ростове-на-Дону длительность одного из городских маршрутов будет увеличена.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону длительность одного из городских маршрутов будет увеличена. Об этом сообщает портал Ростовский городской Транспорт. По их данным, новшество вступило в силу уже в нынешний вторник, 29 января, 2019 гожа. Теперь маршрут под номером 98 будет курсировать аккурат до ЖК «Красный Аксай», а не до площади Карла Маркса, как было раньше. Таким образом он продублирует часть маршрута городского троллейбуса под номером два.

В частности, старт маршрута № 98 теперь обозначен с ГПЗ-10, потом он пойдет через Западный жилой массив по улице Малиновского, проспекту Коммунистическому, улице Труженников, проспекту Стачки. Далее по проспекту Сиверса, по улице Красноармейской направится к проспекту Театральному. А уже оттуда через улицы Верхненольная, 1-я Майская, к площади Карла Маркса, а также через улицу Комсомольская к улице 35-я линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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