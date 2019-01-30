2019-01-30T13:24:40+03:00
Общество

Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко покинул свой пост

Заявление об увольнении по собственному желанию подписано 28 января
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сергей СаенкоСергей СаенкоФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону покинул свой пост. Как говорится в официальном сообщении мэрии донской столицы, 28 января глава администрации Виталий Кушнарёв подписал заявление Сергея Саенко.

Причина ухода не сообщается, но ее, пожалуй, знает весь город. Вот уже четвертый месяц пытаются наладить работу общественного транспорта после так называемой «транспортной революции». Старт оказался неудачным. Люди жаловались на огромные очереди на остановках и малое количество автобусов. В итоге прокуратура объявила масштабную проверку.

К слову, именно транспортная реформа стала причиной увольнения в ноябре замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорогам. Евгений Лебедев также написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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