Жителя Волгодонска приговорили к семи годам за убийство знакомого из ревности

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-30T13:41:41+03:00

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В Ростовской области вынесли приговор жителю Волгодонска, который обвинялся в причинении тяжких телесных повреждений. Как сообщает прокуратура, поддержавшая в суде обвинение, конфликт произошел во время совместного застолья. Мужчина приревновал собутыльника к своей подруге.

- Подсудимый, не выдержав знаков внимания к своей возлюбленной, нанес потерпевшему отрезком металлической трубы множественные удары, от полученных телесных повреждений наступила смерть, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчину признали виновным, приговорив к семи годам. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Решение суда Орловского района уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU