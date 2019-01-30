Жителя Волгодонска приговорили к семи годам за убийство знакомого из ревности
В Ростовской области вынесли приговор жителю Волгодонска, который обвинялся в причинении тяжких телесных повреждений. Как сообщает прокуратура, поддержавшая в суде обвинение, конфликт произошел во время совместного застолья. Мужчина приревновал собутыльника к своей подруге.
- Подсудимый, не выдержав знаков внимания к своей возлюбленной, нанес потерпевшему отрезком металлической трубы множественные удары, от полученных телесных повреждений наступила смерть, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Мужчину признали виновным, приговорив к семи годам. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Решение суда Орловского района уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU