В Ростове-на-Дону вор ножницами разрезал окно, чтобы украсть мясорубку

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-30T13:58:40+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого считают причастным как минимум к одной краже. Согласно официальной версии, именно он, разрезав пластиковое окно ножницами по металлу, проник в чужой дом.

- После чего вынес электрическую мясорубку и золото, - рассказали в правоохранительных органах, куда за помощью обратился потерпевший, оценив ущерб в 40 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось вычислить злоумышленника и задержать. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее по горячим следам задержали злоумышленника, который под видом родителя украл из детского сада деньги и мобильник. Гаджет подозреваемый успел продать, а наличность потратить. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU