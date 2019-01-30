2019-01-30T14:14:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону судебного пристава приговорили к условному сроку за служебный подлог

Подсудимая признала свою вину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшей сотруднице службы судебных приставов, которую обвиняли в служебном подлоге. Согласно официальной версии, она хитрила с документами и деньгами.

- Судом установлено, что, будучи судебным приставом-исполнителем Советского районного отдела, в сентябре 2017 года создала от имени начальника заявки на кассовый расход денежных средств в сумме более 60 тыс рублей, - рассказали в прокуратуре. - В качестве получателя был указан ранее знакомый ей гражданин, который не являлся стороной исполнительного производства.

В результате судебный пристав перечислила по подложным документам деньги, которые она затем потратила на личные нужды.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной, а ущерб возместила в полном объеме. Суд приговорил ее к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно) и со штрафом в размере 50000 рублей. Ей также запрещено в течение года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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