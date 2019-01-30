В Ростовской области задержали фуры с тоннами свиного жира и мяса птицы без документов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-30T16:15:12+03:00

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Ветеринарная служба сообщила о задержании двух фур, водители которых перевозили продукцию, не имея всего пакета сопроводительных документов. Грузовики остановили на трассе «Дон» у города Каменск-Шахтинский.

- С разницей в сутки фуры с 18 тоннами свиного жира и 18,2 тоннами мяса птицы следовали из Белгородской области, - пояснили в ведомстве. - В первом случае товар направлялся в Украину, во втором – в Ставропольский край.

Во время проверки документов выяснилось, что у водителей нет бумаг, которые подтверждают безопасность продуктов питания, а также они отсутствовали в информационной системе «Меркурий» (вся подконтрольная продукция подлежит обязательной ветеринарной сертификации в этой системе Россельхознадзора). Теперь водителя грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU