2019-01-30T16:31:12+03:00
Общество

В Ростовской области появится лесопарковый пояс

Предполагается, что это поможет улучшить экологию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Четыре района и три города Ростовской области свяжет один «зеленый пояс»Четыре района и три города Ростовской области свяжет один «зеленый пояс»Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростовской области хотят создать «зеленый пояс». Проект обсудили на дискуссионной площадке при донском парламенте. Предполагается, что длина «пояса» составит порядка 55 километров, он будет располагаться на территориях Новочеркасска, Батайска, Азовского, Аксайского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов и, конечно же, Ростова-на-Дону (балки реки Темерник и ее притоки Чалтырьская, Пароховая, долины рек Дон и Мертвый Донец).

То что «зеленый пояс» нужен, в том числе и вокруг донской столицы, ни у кого не вызывает сомнений. Правда, пока речь идет не о новых высадках, а о сохранении того, что существует.

Как сообщает администрация Ростова, в частности, в городе планируют создать благоустроенные места для кратковременного отдыха горожан, места для занятий спортом. Генеральным планом предусмотрено также благоустройство и создание линейных парковых зон вдоль долин рек Кизитеринка и Темерник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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