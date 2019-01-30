2019-01-30T16:52:15+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону пожаловался на ржавую маршрутку

В социальных сетях с юмором поддержали возмущение ростовчанина
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-ДонуФото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
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В социальных сетях вновь обсуждают тему состояния маршруток. Поводом стал пост ростовчанина, который появился в городском паблике.

- Кто-нибудь мне может объяснить, почему это корыто перевозит людей, - возмутился пассажир маршрутки № 80 (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены) - Гора земли на полу, все ржавое, максимально противно-грязные сидения, ковер (!) то ли для селфи, то ли для того, чтобы водитель не видел этот Ад за спиной и, главное, - сквозная дырка в полу! Сил нет уже! Никого такая "реформа" транспортная не смущает? Почему им не запретили работать на таком хламье?! Извините, накипело.

Комментарии не заставили себя ждать: «Какое корыто? Походит еще. А если изолентой замотать, а если ещё и синей то вообще самолет», «Алладин решил на маршрутке покалымить», «Брички для крепостных», «То не земля, это песок, на случай, если маршрутка загорится».

ИСТОЧНИК KP.RU

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