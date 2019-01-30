Ветеринары ищут новых хозяев: в лечебнице Ростова-на-Дону бросили кота Барсика
Областная станция по борьбе с болезнями животных объявила поиск новых хозяев для трехлетнего красавца Барсика. Кот вполне здоров, у него отличный аппетит и добрый нрав.
- Новый постоялец появился в ветеринарной лечебнице, что по улице Брестской, - рассказали подробности в пресс-службе. - Владельцы привезли животное к ветврачам, оплатили лечение и оставили на три дня в стационаре. Однако ни через три дня, ни через неделю за ним никто не вернулся. На контакт хозяева не выходят.
Ветеринары переживают за судьбу Барсика. Они утверждают, что он - само очарование: ласковый, общительный и не конфликтный.
ВНИМАНИЕ!
Заинтересовавшимся просьба обращаться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Брестская, 2/81, а также по телефону (863) 206-14-50.
ИСТОЧНИК KP.RU