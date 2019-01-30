Ветеринары ищут новых хозяев: в лечебнице Ростова-на-Дону бросили кота Барсика

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-30T17:48:39+03:00

Барсик очень милый и добрый. Фото: областная станция по борьбе с болезнями животных

Хвостатого вылечили и теперь ищут ему дом

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Областная станция по борьбе с болезнями животных объявила поиск новых хозяев для трехлетнего красавца Барсика. Кот вполне здоров, у него отличный аппетит и добрый нрав.

- Новый постоялец появился в ветеринарной лечебнице, что по улице Брестской, - рассказали подробности в пресс-службе. - Владельцы привезли животное к ветврачам, оплатили лечение и оставили на три дня в стационаре. Однако ни через три дня, ни через неделю за ним никто не вернулся. На контакт хозяева не выходят.

Ветеринары переживают за судьбу Барсика. Они утверждают, что он - само очарование: ласковый, общительный и не конфликтный.

ВНИМАНИЕ!

Заинтересовавшимся просьба обращаться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Брестская, 2/81, а также по телефону (863) 206-14-50.

ИСТОЧНИК KP.RU