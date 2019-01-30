Жителя Таганрога приговорили к девяти годам за убийство и расчленение 78-летней матери

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-30T17:45:12+03:00

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В Таганроге вынесли приговор 58-летнему жителю города, которого обвиняли в убийстве матери. Согласно официальной версии, в июне прошлого года мужчина во время ссоры стал избивать мать. Когда несчастная скончалась, он решил замести следы преступления.

- Используя нож, топор и молоток расчленил труп своей матери на восемь частей, упаковав его в полимерные пакеты, которые спрятал в лесополосе, - пояснили в прокуратуре. - Останки были обнаружены спустя месяц, после чего направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Мужчину вычислили и задержали. Во время расследования житель Таганрога заявил, что 78-летняя мать скончалась после неудачного падения, он настолько испугался, что решил избавиться от тела. Однако суд посчитал совокупность представленных стороной обвинения доказательств достаточной для вынесения обвинительного приговора. Приговор - 9 лет 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU