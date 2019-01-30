Соцсети: житель Ростова-на-Дону пожаловался на горы мусора у остановки на Малиновского

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-30T17:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ростова-на-Дону пожаловался на горы мусора у остановки ГПЗ-10. По словам мужчины, на Малиновского в течение последних трех месяцев образовалась свалка, которую коммунальщики не замечают.

- Прежде на этом месте стояли мусорные жбаны, которые были вывезены с территории по причине того, что пришли в полную негодность, - написал ростовчанин (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены). - Новые жбаны так и не появились , но водители и иже с ними так и продолжили пользоваться свалкой, которую теперь естественно никто и не думает вывозить. Интересно, много таких мест у нас в городе? Ну и если кто-то сталкивался, посоветуйте, что делать?

Комментарии не заставили себя ждать: «Такое впечатление, что в городе живут свиньи», «Мусорная реформа во всей красе», «Там же конечная общественного транспорта!», «Возмутительно!».

ИСТОЧНИК KP.RU