СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-31T09:52:31+03:00

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Зимняя математическая школа ЮФУ: где и когда проходит. Как рассказали в вузе, старт назначен на 28 января 2019 года, занятия будут идти до 1 февраля. Зимняя школа это молодежный профессиональный образовательный форум, на котором выступят известные ученые. В числе прочего она создает возможность общения с технологическими лидерами и вхождения в передовые проекты.

Ее организаторами выступили не только Южный Федеральный университет, но и МФТИ и, Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета.

Для слушателей будет организована постерная сессия, на которой они смогут рассказать как о своей научной работе и проектах, так и получить советы от ведущих ученых и экспертов, найти новых участников команды и партнеров. А все участники получат предложения о стажировках или вакансиях в компаниях – индустриальных партнерах, научных центрах и лабораториях вузов-организаторов.

Известно, что в зимних школах могут принять участие ребята, вышедшие во второй этап главной студенческой олимпиады России «Я-профессионал». В общей сложности в ней приняли участие более 500 тысяч студентов со всей страны. Она проводилась по 54 направлениям. А в заключительный этап вышли только 25 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU