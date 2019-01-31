В «Платове» полиция не пустила пьяного дебошира на рейс Ростов-на-Дону — Екатеринбург

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-31T10:40:52+03:00

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Очередной инцидент, связанным с буйством в состоянии алкогольного опьянения, произошел в аэропорту «Платов», когда пассажиры ночного рейса Ростов-на-Дону — Екатеринбург готовились пройти на борт и ждали своей очереди возле стойки выхода на посадку.

- Сотрудники аэрогавани вызвали полицию — после того, как командир воздушного судна объявил, что им принято решение отстранить от полета одного из пассажиров, который, судя по его поведению, был сильно пьян, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Как выяснилось, 33-летний житель Ростовской области, пройдя регистрацию на рейс уже в «хорошем настроении», успел весьма оперативно довести себя до невменяемости. И, когда объявили о посадку, едва стоя на ногах, стал вести себя просто отвратительно: ругался матом, приставал к другим пассажирам, хамил всем подряд.

- Буяна доставили в отделении полиции, в отношении него составлены административные протоколы — и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и за нарушение общественного порядка, - уточнили в УТ МВД по СКФО.

Добавим, что дебоширу грозит наказание до 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU