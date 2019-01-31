В Морозовском районе чиновница незаконно перечисляла деньги казачьему обществу, где работал супруг
Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об увольнении заведующей финансовым отделом администрации Морозовского района «из-за утраты доверия». Она перечисляла бюджетные деньги казачьему обществу за работы, которые фактически не выполнялись.
- Проверкой установлено, что контроль за законностью расходования средств не обеспечен, данные указанные в актах о результатах служебной деятельности казачьей дружины не проверялись, в связи с чем, носят недостоверный характер, - пояснили в прокуратуре области.
Выяснилось, что дружинники и командир получали деньги за дежурство в те дни, когда они на самом деле находились на основной работе.
- Заведующая финансовым отделом администрации Морозовского района, которая обеспечивала контроль за порядком использования бюджетных средств, являлась супругой одного из дружинников казачьей дружины, - добавили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU