В Морозовском районе чиновница незаконно перечисляла деньги казачьему обществу, где работал супруг

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-31T11:44:23+03:00

Деньги перечислялись за работы, которые не выполнялись

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об увольнении заведующей финансовым отделом администрации Морозовского района «из-за утраты доверия». Она перечисляла бюджетные деньги казачьему обществу за работы, которые фактически не выполнялись.

- Проверкой установлено, что контроль за законностью расходования средств не обеспечен, данные указанные в актах о результатах служебной деятельности казачьей дружины не проверялись, в связи с чем, носят недостоверный характер, - пояснили в прокуратуре области.

Выяснилось, что дружинники и командир получали деньги за дежурство в те дни, когда они на самом деле находились на основной работе.

- Заведующая финансовым отделом администрации Морозовского района, которая обеспечивала контроль за порядком использования бюджетных средств, являлась супругой одного из дружинников казачьей дружины, - добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU