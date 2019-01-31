"Элитная" пицца с плесенью попалась ростовчанину в гипермаркете

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-31T11:39:01+03:00

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В социальной сети ростовчанин поделился фотографией запакованной пиццы, которую он обнаружил в магазине на Коммунистическом проспекте. В сыре под полиэтиленом покупатель заметил зеленоватое пятно, очень похожее на плесень.

- Или пицца с плесенью, или это очень дорогой сыр. Будьте внимательны, - предупредил бдительный горожанин.

В ответ жители южной столицы стали писать названия магазинов, где они также находили просрочку. Многие начали советовать не попупать замороженный фастфуд, а питаться нормальными продуктами. А позже в комментариях объявился представитель торговой точки, где была сфотографирована "зеленая" пицца и попросил дату и время, когда было сделано фото, пообещав обязательно разобраться в ситуации и принять меры.

ИСТОЧНИК KP.RU