"Элитная" пицца с плесенью попалась ростовчанину в гипермаркете
В социальной сети ростовчанин поделился фотографией запакованной пиццы, которую он обнаружил в магазине на Коммунистическом проспекте. В сыре под полиэтиленом покупатель заметил зеленоватое пятно, очень похожее на плесень.
- Или пицца с плесенью, или это очень дорогой сыр. Будьте внимательны, - предупредил бдительный горожанин.
В ответ жители южной столицы стали писать названия магазинов, где они также находили просрочку. Многие начали советовать не попупать замороженный фастфуд, а питаться нормальными продуктами. А позже в комментариях объявился представитель торговой точки, где была сфотографирована "зеленая" пицца и попросил дату и время, когда было сделано фото, пообещав обязательно разобраться в ситуации и принять меры.
ИСТОЧНИК KP.RU