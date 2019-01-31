«Ростелеком» поддержал региональный конкурс журналистов «Искра Юга»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-31T11:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» выступил цифровым партнером одиннадцатой региональной премии «Искра Юга 2018», организованной аналитическим центром «Эксперт Юг». Компания поддержала номинацию «Лучшая публикация о цифровизации», которая появилась в рамках премии впервые.

Победу в этой номинации заслужила публикация «Хорошего кода мало» Ксении Золотаревой. Материал посвящен ИТ-сообществу Таганрога, способному стать полноценным ИТ-кластером при должном развитии территории. Представители «Ростелекома» вручили лауреату комплект безопасности «Умный дом» – интеллектуальный сервис видеоконтроля помещений, домов и квартир – и пожелали ощутить все плюсы цифровизации на практике.

Вячеслав Плеханов, директор Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Мы приветствуем появление цифровой тематики в конкурсе. Сфера новейших технологий – безбрежный простор для изучения. «Ростелеком» старается углублять экспертность талантливых авторов и предлагать им новые возможности для развития. Сейчас как раз идет прием заявок на наш ежегодный федеральный конкурс «Вместе в цифровое будущее», победители которого отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольм».

Владимир Козлов, генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг»: «Внимание к премии передовых масштабных компаний добавляет номинантам желания участвовать и создавать материал, достойный профессионалов отрасли. Мы как организаторы конкурса выступаем, прежде всего, за качество журналистских работ и по мере развития «цифровой номинации» надеемся на увеличение их числа».

Всего в «Искре Юга-2018» было представлено 13 номинаций, в которых приняли участие около 400 журналистов из ЮФО, СКФО и Крыма. В итоговый день премии для всех участников состоялся мастер-класс от секретаря «Союза журналистов России» Юлии Загитовой, а также тематический круглый стол. Во время мероприятия каждый участник мог воспользоваться услугой «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелеком» на скорости 100Мб/с, рассчитанной на 100 одновременных подключений.

ИСТОЧНИК KP.RU