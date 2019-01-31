По маршруту "Ростов - Москва" открылся дополнительный авиарейс

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-31T11:53:27+03:00

Улететь на нем из Платова в Домодедово можно четыре дня в неделю

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Из аэропорта Платов в Москву будет выполняться еще один регулярный рейс. Его с 14 февраля открывает авиакомпания "S7". Из донской столицы самолет будет вылетать по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 21:30, а прибывать в аэропорт Домодедово – в 23.35.

В пресс-службе Платова добавили, что Москва остается на сегодняшний день самым популярным направлением внутрироссийских перелетов из Ростова. Ежедневно между двумя городами выполняется 18 рейсов десятью российскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что с 21 января возобновлены перелеты из Платова в Астрахань. Рейсы осуществляются по понедельникам и четвергам. Из Астрахани самолет вылетает в 13:15 и прибывает на Дон в 14:15. Вылет из Ростова - в 15:15, прибытие в Астрахань – в 18:05 (для обоих городов указано местное время).

ИСТОЧНИК KP.RU