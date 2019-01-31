2019-01-31T11:53:27+03:00
Общество

По маршруту "Ростов - Москва" открылся дополнительный авиарейс

Улететь на нем из Платова в Домодедово можно четыре дня в неделю
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из аэропорта Платов в Москву будет выполняться еще один регулярный рейс. Его с 14 февраля открывает авиакомпания "S7". Из донской столицы самолет будет вылетать по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 21:30, а прибывать в аэропорт Домодедово – в 23.35.

В пресс-службе Платова добавили, что Москва остается на сегодняшний день самым популярным направлением внутрироссийских перелетов из Ростова. Ежедневно между двумя городами выполняется 18 рейсов десятью российскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что с 21 января возобновлены перелеты из Платова в Астрахань. Рейсы осуществляются по понедельникам и четвергам. Из Астрахани самолет вылетает в 13:15 и прибывает на Дон в 14:15. Вылет из Ростова - в 15:15, прибытие в Астрахань – в 18:05 (для обоих городов указано местное время).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Денежные выплаты федеральным льготникам с 1 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: размер индексации
В Ростовской области ищут 69-летнего пенсионера
Модель Валентина Расулова проиллюстрировала призыв к участию в «Мисс Россия» видео с глубоким декольте
«Сама роскошность»: Татьяна Котова опубликовала эротичное фото в постели
«Я против того, чтобы цепляться за мужчину»: Беременная Виктория Лопырева рассказала свою правду об отношениях
«Много ретуши на фото»: Фанаты осудили звезду Playboy Марию Лиман за не по погоде раскрытую грудь
В Шахтах из-за угроз Интернет-террористов школы распустили на два дня
Врачи вернулись: В Ростове-на-Дону информация о бомбе в детской больнице не подтвердилась
В Ростовской области осудили контрабандистов, которые проложили трубопровод для перекачки бензина
У безработного жителя города Гуково нашли 14 кг «травки»
«Ростелеком» поддержал региональный конкурс журналистов «Искра Юга»
"Элитная" пицца с плесенью попалась ростовчанину в гипермаркете
В Морозовском районе чиновница незаконно перечисляла деньги казачьему обществу, где работал супруг
В «Платове» полиция не пустила пьяного дебошира на рейс Ростов-на-Дону — Екатеринбург
Ростовчанин подтянулся на высоте 60 метров с гирей на поясе
Зимняя математическая школа ЮФУ: где и когда проходит
Соцсети: житель Ростова-на-Дону пожаловался на горы мусора у остановки на Малиновского
Жителя Таганрога приговорили к девяти годам за убийство и расчленение 78-летней матери
Ветеринары ищут новых хозяев: в лечебнице Ростова-на-Дону бросили кота Барсика
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на ржавую маршрутку
В Ростовской области появится лесопарковый пояс
В Ростовской области задержали фуры с тоннами свиного жира и мяса птицы без документов
В Ростове-на-Дону судебного пристава приговорили к условному сроку за служебный подлог
В Ростове-на-Дону вор ножницами разрезал окно, чтобы украсть мясорубку
Городская электричка в Ростове-на-Дону: в 2018 году было перевезено около 147 тысяч пассажиров
Жителя Волгодонска приговорили к семи годам за убийство знакомого из ревности
Директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Саенко покинул свой пост